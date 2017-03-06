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Защитник «Реала» Серхио Рамос обновил татуировки с важнейшими числами в его карьере

Рамос обновил татуировки с важнейшими числами в его карьере
Eurosport

6 мин. назад

Чтобы не забыть.

Капитан мадридцев заглянул в тату-салон перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Рамос обновил числа, которые забиты у него на пальцах.

Цифры обозначают памятные даты его карьеры: 35 и 32 – первые номера в «Севилье», 90+ – гол в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14, 19 – номер, с которым он дебютировал за сборную Испании.

  • Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
  • В сезоне-2016/17 на счету защитника 27 матчей и 8 голов за клуб.
  • «Реал» идет вторым в Ла Лиге, уступая «Барселоне» 1 балл и имея игру в запасе.

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