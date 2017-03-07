Reuters
AS: Хамес Родригес останется в «Реале», если Иско покинет клуб летом
Колумбиец не сдается.
Хамес, который ранее хотел уйти из «Реала» из-за недостатка игровой практики, может изменить решение. Родригес останется на «Сантьяго Бернабеу», если по окончании сезона «Мадрид» покинет Иско, сообщает AS.
Соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до лета 2018-го и вряд ли будет продлено. Руководство уже ищет варианты с продажей испанца летом.
- Контракт Хамеса с мадридской командой рассчитан до лета 2020-го.
- Родригес провел 13 матчей в Примере-2016/17, забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.
- Иско отметился 6 голами и 5 ассистами в 20 играх чемпионата Испании.
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