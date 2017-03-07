Гарет Бэйл: «В Примере можно остановиться после перерыва, а в АПЛ надо выкладываться по полной»

«В каждой игре АПЛ нужно пахать на 100 процентов на протяжении всего матча. В Примере можно остановится после перерыва, если играешь против команды из нижней части таблицы. Можно снять ногу с газа, отдохнуть и заменить игроков. В Премьер-лиге вы проиграете, если остановитесь после 45 минут.

В Примере сильны первые шесть-семь команд, а в Англии конкурентноспособна вся лига. Но в еврокубках лучше выступают испанцы, итальянцы и немцы. Влияет зимний перерыв: в Англии проводят по четыре-пять матчей, пока мы отдыхаем. Длительное время без отдыха сжигает футболиста», – цитирует Бэйла Mirror.

Гарет играл за «Тоттенхэм», который в 2013-м продал его в «Реал» за 101 млн евро.

В активе Бэйла 15 матчей, 7 мячей и 2 ассиста в Примере-2016/17.

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