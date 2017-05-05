AFP

«Сельта» и «Реал» сыграют за 4 дня до последнего тура Примеры

«Сельта» и «Реал» сыграют за 4 дня до последнего тура Примеры
Eurosport

Вчера в 16:49

Испанские футбольные власти наконец нашли свободную дату.

Матч 21-го тура не состоялся из-за неблагоприятных условий: сильный ветер сорвал часть кровли стадиона «Сельты». Ла Лига долго не находила свободную дату для матча, но остановилась на 17-м мая: игра состоится за четыре дня до последнего тура Примеры.

  • «Реал» делит с «Барселоной» первую строчку турнирной таблицы, но уступает по дополнительным показателям.
  • У «Реала» есть матч в запасе – как раз с «Сельтой».
  • Матчи последнего 38-го тура пройдут 21 мая.

Календарь Примеры

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines – Kentucky Oaks

01:23
Популярные видео
«Блюз» царил на добиваниях и сгоняет в Нэшвилл на шестой матч серии
1 259 просмотров14 ч
Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
1 924 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться