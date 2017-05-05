«Сельта» и «Реал» сыграют за 4 дня до последнего тура Примеры

Матч 21-го тура не состоялся из-за неблагоприятных условий: сильный ветер сорвал часть кровли стадиона «Сельты». Ла Лига долго не находила свободную дату для матча, но остановилась на 17-м мая: игра состоится за четыре дня до последнего тура Примеры.

«Реал» делит с «Барселоной» первую строчку турнирной таблицы, но уступает по дополнительным показателям.

У «Реала» есть матч в запасе – как раз с «Сельтой».

Матчи последнего 38-го тура пройдут 21 мая.

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