AFP
«Сельта» и «Реал» сыграют за 4 дня до последнего тура Примеры
Испанские футбольные власти наконец нашли свободную дату.
Матч 21-го тура не состоялся из-за неблагоприятных условий: сильный ветер сорвал часть кровли стадиона «Сельты». Ла Лига долго не находила свободную дату для матча, но остановилась на 17-м мая: игра состоится за четыре дня до последнего тура Примеры.
- «Реал» делит с «Барселоной» первую строчку турнирной таблицы, но уступает по дополнительным показателям.
- У «Реала» есть матч в запасе – как раз с «Сельтой».
- Матчи последнего 38-го тура пройдут 21 мая.
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