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Защитник «Барселоны» Жорди Альба: «Криштиану Роналду гениален. Я бы соврал, если бы сказал иначе»
Каталонец отдал должное португальцу.
Жорди поделился мнением о лучшем игроке мира.
«Не знаю, кто определяет обладателя «Золотого мяча» или лучшего игрока мира. У каждого свое мнение, но я считаю, что в свое время «Золотой мяч» должен был достаться Хави и Иньесте.
Вы знаете, что я думаю по этому поводу. Месси – лучший футболист мира. Роналду замечательный игрок, который забивает очень много голов. Он гениален – я бы соврал, если бы сказал иначе», – заявил Альба AS.
- Альба выступает за «Барселону» с 2012 года, куда перешел из «Валенсии».
- Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – четырехкратный.
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