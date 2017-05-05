Защитник «Барселоны» Жорди Альба: «Криштиану Роналду гениален. Я бы соврал, если бы сказал иначе»

Жорди поделился мнением о лучшем игроке мира.

«Не знаю, кто определяет обладателя «Золотого мяча» или лучшего игрока мира. У каждого свое мнение, но я считаю, что в свое время «Золотой мяч» должен был достаться Хави и Иньесте.

Вы знаете, что я думаю по этому поводу. Месси – лучший футболист мира. Роналду замечательный игрок, который забивает очень много голов. Он гениален – я бы соврал, если бы сказал иначе», – заявил Альба AS.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года, куда перешел из «Валенсии».

Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – четырехкратный.

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