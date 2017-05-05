Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста: «Диего Симеоне нужно уходить из «Атлетико»

Чемпион мира 2006 года поделился мнением о работе и будущем Диего Симеоне в «Атлетико».

«Симеоне нужно двигаться дальше и уходить из «Атлетико». Он в клубе шесть лет, и сейчас лучший момент для перемен. Диего проделал невероятную работу, но будет правильно, если он выберет новую цель.

Я играл с ним и знаю, что он особенный человек, который живет со страстью и всегда нуждается в эмоциях», – заявил Неста Football-Italia.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

Под руководством Диего мадридцы по разу выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, брали Лигу Европы и играли в финале Лиги чемпионов.

Симеоне и Неста играли вместе в «Лацио» в период с 1999 по 2002 годы.

Турнирная таблица Ла Лиги

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