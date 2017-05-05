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AS: Лионель Месси отклонил первое предложение «Барселоны» о продлении контракта
Аргентинца не устроили условия.
Нападающий отказался от зарплаты в 30-35 млн евро в год. Месси и его отец Хорхе продолжают переговоры с клубом.
Контракт Лео с «Барселоной» истекает летом 2018 года, сообщает AS.
- Месси выступает за «Барселону» с 2000 года.
- На счету Лео 33 гола и 10 ассистов в 31 матче Ла Лиги-2016/17.
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