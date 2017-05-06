Диего Симеоне: «Я не просил Альваро Морату переходить в «Атлетико», а просто пошутил»

Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» Симеоне обратился к Морате с предложением перейти в «Атлетико», когда тот проходил мимо скамейки. Аргентинец заявил, что это была шутка.

«Я не просил Морату переходить в «Атлетико», а просто пошутил, когда он проходил мимо меня», – цитирует Симеоне Goal.com.

«Атлетико» потерпел поражение на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:3.

Ответная игра состоится на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

Турнирная таблица Ла Лиги

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