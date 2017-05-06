Форвард «Реала» Криштиану Роналду пропустит следующий матч Примеры

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан объявил на пресс-конференции, что даст Роналду отдохнуть в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Я много общаюсь с Криштиану. Он хорошо понимает, что до сих пор проводил 50, 60 или даже 70 матчей за сезон. И Роналду знает, что на протяжении многих лет у человека накапливается усталость. Иногда вам нужно остановиться и отдохнуть.

Я уже говорил, что не хочу быть тренером, который сажает Криштиану на скамейку. Но я часто разговариваю с игроками и знаю, что порой они должны отдыхать, чтобы быть в хорошей физической форме», – цитирует Зидана Goal.com.

32-летний Роналду в сезоне-2016/17 провел за «Реал» 41 матч и забил 35 мячей.

Мадридцы встретятся с «Гранадой» в субботу, 6 мая. Начало встречи в 21:45 (мск).

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