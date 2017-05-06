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Молодежка «Реала» под руководством Гути стала чемпионом Испании
19-летние «бланкос» победили в решающем матче «Малагу».
Бывший футболист «Реала» выиграл титул в качестве тренера. В финальном матче испанского молодежного Кубка чемпионов футболисты «Королевского клуба» не старше 19 лет выиграли в дополнительное время у «анчоусов».
Победный гол на 116-й минуте забил Оскар Родригес.
- Молодежный Кубок чемпионов проводится в Испании с сезона-1994/1995.
- Титул стал для молодежной команды мадридцев седьмым.
- Ранее «Реал» U-19 выигрывал в сезонах-1994/1995, 1996/1997, 1999/2000, 2005/2006, 2009/2010 и 2013/2014.
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