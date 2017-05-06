Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар забили больше 100 голов в третьем сезоне подряд

В матче 36-го тура Ла Лиги «Барселона» дома разгромила «Вильярреал» – 4:1. Голами в составе каталонцев отметились Суарес, Неймар и дважды Месси. В сумме нападающие забили 102 гола во всех турнирах, преодолев отметку в 100 забитых мячей 100 в третьем сезоне подряд.

На счету Месси 51 гол (35 в Ла Лиге, 11 в Лиге чемпионов, 4 в Кубке Испании и 1 в Суперкубке). У Неймара 16 голов (10 в чемпионате и 2 в Кубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов), у Суареса – 35 точных ударов (27 в Ла Лиге, 3 в Лиге чемпионов, 4 в Кубке Испании и 1 в Суперкубке).

Месси и Суарес лидируют в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Лионель – фаворит в борьбе за «Золотую бутсу».

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям. У мадридцев игра в запасе.

Турнирная таблица Ла Лиги

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