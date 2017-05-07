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«Барселона» поддержала кампанию за независимость Каталонии
Клуб заодно с народом.
Заявление появилось на официальном сайте «Барселоны». Клуб поддержит проведение референдума, на котором решится будущее Каталонии.
«Барселона» поможет организациям и должностным лицам со сбором подписей.
- Ранее президент каталонцев Сандро Россель неоднократно заявлял, что будущее Каталонии никак не отразится на положении «Барселоны» в системе испанского футбола.
- «Барса» лидирует в Ла Лиге, имея равное количество очков с «Реалом», у которого есть игра в запасе.
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