Вице-президент «Барселоны»: «Переговоры с Лионелем Месси близки к завершению»

«На самом деле ситуация выглядит очень хорошо. Все закончится успехом. Если в Мадриде говорят, что у нас в переговорах с Месси возникли проблемы, то я с радостью опровергну их слова.

Продление контракта с Лионелем на подходе. Я бы даже сказал, что мы вышли на финишную прямую, и через пару недель появятся свежие новости.

Не могу назвать точную дату, но много времени это не займет», – сказал Местре каталонскому телеканалу TV3.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2018 года.

В пятницу AS сообщил, что аргентинец отверг первое предложение клуба.

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