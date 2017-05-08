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Тони Адамс – Зинедину Зидану: «Давай поменяемся командами»

Адамс – Зидану: «Давай поменяемся командами»
Eurosport

8 ч. назад

Футболисты «Гранады» не похвалят главного тренера за его высказывания на пресс-конференции.

«Реал» разгромил «Гранаду» со счетом 4:0 в рамках 36-го тура. Все мячи уместили в стартовые 35 минут.

«Реал» находится на другом уровне, но мы слишком легко отдали им борьбу в первом тайме. Я горжусь тем, как команда провела вторую половину встречи. Мы поменяли игру в определенных аспектах, и сыграли во втором тайме 0:0.

Не пытаюсь высказаться неуважительно о Зидане, но давай поменяемся командами. Я извлек новый опыт из этого матча, хотя уже и проходил через такое.

Мне бы хотелось когда-нибудь возглавить хорошую команду», – сказал после матча Адамс.

  • Адамс возглавил «Гранаду» 10 апреля 2017 года. Под руководством англичанина, «насриды» проиграли все 5 матчей с общим счетом 1:13.

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