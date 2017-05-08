Getty Images
Marca: защитник «Атлетико» Тео Эрнандес прошел медобследование в «Реале»
19-летний защитник останется в Мадриде, но сменит клуб.
Тео Эрнандес прошел медицинское обследование в «Реале» в понедельник. В ближайшие дни защитник подпишет шестилетний контракт с мадридцами, сообщает Marca.
«Реал» заплатит «Атлетико», которому принадлежат права на игрока, прописанную в контракте сумму отступных – 24 миллиона евро. Официально Эрнандес станет игроком «Реала» после 30 июня.
- Эрнандес в Примере-2016/17 провел за «Алавес» 31 матч, забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.
- Тео Эрнандес выступает за молодежную сборную Франции. Его брат Лукас в 2017 году подписал с «Атлетико» долгосрочный контракт.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте