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Marca: защитник «Атлетико» Тео Эрнандес прошел медобследование в «Реале»

Marca: Эрнандес прошел медобследование в «Реале»
Eurosport

2 ч. назад

19-летний защитник останется в Мадриде, но сменит клуб.

Тео Эрнандес прошел медицинское обследование в «Реале» в понедельник. В ближайшие дни защитник подпишет шестилетний контракт с мадридцами, сообщает Marca.

«Реал» заплатит «Атлетико», которому принадлежат права на игрока, прописанную в контракте сумму отступных – 24 миллиона евро. Официально Эрнандес станет игроком «Реала» после 30 июня.

  • Эрнандес в Примере-2016/17 провел за «Алавес» 31 матч, забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.
  • Тео Эрнандес выступает за молодежную сборную Франции. Его брат Лукас в 2017 году подписал с «Атлетико» долгосрочный контракт.

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