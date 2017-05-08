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Игроки «Барселоны Б» поиздевались над «Эспаньолом Б» после вылета из третьего дивизиона

Игроки «Барселоны Б» поиздевались над «Эспаньолом Б» после вылета из третьего дивизиона
Eurosport

5 ч. назад

Сине-гранатовых не учили хорошим манерам.

В воскресенье «Барселона Б» обыграла «Эспаньол Б» со счетом 2:0, в результате чего соперники сине-гранатовых лишились места в третьем испанском дивизионе.

После матча игроки «Барселоны Б» высмеял соперника, что вызвало возмущение тренера «Эспаньола Б» Давида Гальего.

«Возможно, это игроки «Барселоны», но уже завтра они могут оказаться в «Реусе» (клуб Сегунды – прим. Eurosport.ru). Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча», – цитирует Гальего AS.

  • «Барселона Б» занимает первое место в таблице третьего испанского дивизона с 79 очками в 37 турах.

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