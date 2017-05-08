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Иранский двойник Лионеля Месси задержан за нарушение общественного порядка
Реза Парастеш очень похож на форварда «Барселоны».
25-летний житель Ирана едва не отправился за решетку за нарушение общественного порядка в городе Хамедан.
Как сообщает The Telegraph, несколько сотен людей собрались на улицах города, чтобы сфотографироваться с Парастешем, когда он вышел в футболке «Барселоны» из своего автомобиля.
Полиция была вынуждена задержать двойника Месси и временно конфисковать его машину, чтобы устранить образовавшийся трафик.
- Парастеш стал известен в Иране несколько месяцев назад, когда по настоянию отца отправил свое фото на один из местных спортивных сайтов.
- Благодаря популярности Реза заключил контракт с модельным агентством и часто дает интервью в иранских медиа.
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