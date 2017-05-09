AFP

Второй тренер «Барселоны» – Неймару: «Если продолжишь в том же духе, закончишь как Роналдиньо»

Второй тренер «Барселоны» – Неймару: «Если продолжишь в том же духе, закончишь как Роналдиньо»
Eurosport

15 ч. назад

Бразилец поссорился с Хуаном Карлосом Унсуэ.

На тренировке «Барселоны» произошел конфликт. Унсуэ обратился к Неймару, чтобы дать ему указания, но футболист воспринял слова тренера с недовольством, сообщает Marca.

Унсуэ раскритиковал игрока за его жизнь вне поля и призвал Неймара больше сконцентрироваться на спортивных задачах. Одной из фраз, брошенных коучем в адрес игрока, была: «Если продолжишь в том же духе, закончишь как Роналдиньо».

По информации испанских медиа, Унсуэ – один из кандидатов на должность главного тренера «Барселоны» в следующем сезоне.

  • Главный тренер каталонцев Луис Энрике объявил об уходе по окончании сезона-2016/17.

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