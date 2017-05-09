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«Официант, кока-колы!» Иско затроллил Тони Адамса во время матча «Реала» с «Гранадой»
Легенда «Арсенала» превращается в посмешище.
Матч против «Реала» закончился для главного тренера «Гранады» Тони Адамса двойным унижением. Его команда была разгромлена 0:4, потерпев при этом пятое поражение в пяти играх, а сам англичанин подвергся троллингу со скамейки «Реала».
Во время игры Адамс снял пиджак и остался в костюме, напоминающем форму официанта. Иско заметил сходство и крикнул: «Официант, кока-колы!»
- После матча Адамс предложил главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану поменяться командами.
- Адамс возглавил «Гранаду» в начале апреля, после 6-летнего перерыва в тренерской деятельности.
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