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ESPN: «Реал» предложил Хамеса Родригеса «МЮ»

ESPN: «Реал» предложил Хамеса «МЮ»
Eurosport

7 ч. назад

Хорошая попытка.

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес выразил желание сменить клуб из-за недостатка игрового времени, и «Реал» сам проявил инициативу по этому вопросу.

Возможность выкупить Хамеса была предложена «Манчестер Юнайтед», передают ESPN источники, знакомые с ситуацией. Аналогичным образом «красные дьяволы» приобрели у «Реала» Анхеля ди Марию в 2014 году за 75 млн евро.

  • У Хамеса общий агент с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью – Хорхе Мендеш.
  • В сезоне-2016/17 Хамес провел 31 матч, 17 раз появившись в стартовом составе. В его активе 11 голов.

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