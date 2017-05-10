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Неймар: «Надеюсь, «Барселона» работает над новым контрактом Лионеля Месси»

Неймар: «Надеюсь, «Барселона» работает над новым контрактом Месси»
Eurosport

6 ч. назад

Бразилец очень переживает за друга.

Нападающий поделился эмоциями от игры с Месси и соображениями о новом контракте аргентинца.

«Я здесь четыре года и каждый день учусь у Лео как бить по мячу, как концентрироваться во время матчей. Месси с другой планеты. Надеюсь, что Лео переподпишет контракт, и что представители «Барселоны» уже работают над тем, чтобы он сделал это», – заявил Неймар AS.

  • Контракт 29-летнего аргентинца рассчитан до лета 2018-го.
  • На счету Месси 51 гол в сезоне-2016/17.
  • «Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея одинаковое количество очков с «Реалом», у которого есть игра в запасе.

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