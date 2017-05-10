Eurosport
Неймар: «Надеюсь, «Барселона» работает над новым контрактом Лионеля Месси»
Бразилец очень переживает за друга.
Нападающий поделился эмоциями от игры с Месси и соображениями о новом контракте аргентинца.
«Я здесь четыре года и каждый день учусь у Лео как бить по мячу, как концентрироваться во время матчей. Месси с другой планеты. Надеюсь, что Лео переподпишет контракт, и что представители «Барселоны» уже работают над тем, чтобы он сделал это», – заявил Неймар AS.
- Контракт 29-летнего аргентинца рассчитан до лета 2018-го.
- На счету Месси 51 гол в сезоне-2016/17.
- «Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея одинаковое количество очков с «Реалом», у которого есть игра в запасе.
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