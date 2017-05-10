Mundo Deportivo: «Барселона» купит Марко Ройса или Анхеля ди Марию в случае ухода Арды Турана

Боссы каталонцев определились с кандидатурами, которые заменят Арду Турана в случае летнего трансфера. Турецкий полузащитник не оправдал ожиданий и может быть продан в ближайшее окно. На случай ухода Арды «Барселоне» необходимо укрепить центральную зону квалифицированным игроком, который будет качественной подменой возрастному Иньесте.

В список приоритетов попали Марко Ройс («Боруссия»), Анхель ди Мария («ПСЖ») и игрок «Севильи» Витоло, сообщает Mundo Deportivo.

Туран провел 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 30-летнего турецкого игрока в 28 млн евро.

Марко Ройс стоит в пределах 40 млн евро, Ди Мария – 50 млн, Витоло – 20 млн.

Турнирная таблица Ла Лиги

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