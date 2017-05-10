Eurosport
Mundo Deportivo: «Барселона» купит Марко Ройса или Анхеля ди Марию в случае ухода Арды Турана
Каталонцы готовят трансферные бомбы.
Боссы каталонцев определились с кандидатурами, которые заменят Арду Турана в случае летнего трансфера. Турецкий полузащитник не оправдал ожиданий и может быть продан в ближайшее окно. На случай ухода Арды «Барселоне» необходимо укрепить центральную зону квалифицированным игроком, который будет качественной подменой возрастному Иньесте.
В список приоритетов попали Марко Ройс («Боруссия»), Анхель ди Мария («ПСЖ») и игрок «Севильи» Витоло, сообщает Mundo Deportivo.
- Туран провел 18 матчей в Ла Лиге, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает 30-летнего турецкого игрока в 28 млн евро.
- Марко Ройс стоит в пределах 40 млн евро, Ди Мария – 50 млн, Витоло – 20 млн.
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте