Eurosport
11 очень объемных фоток аргентинской журналистки, за которой следит звезда «Реала» Криштиану Роналду
Сол Перес дает самый возбуждающий прогноз погоды.
Сол и неприлично длинная юбка
Сол читает новостишки. Скорее всего, Eurosport.ru
Сол и новенький купальник
Сол и банка прота
Сол и облака
Сол и розовый кожан
Сол и работа
Сол и солнечные ванны
Сол и фотосет
Сол и шопинг
Сол и спасательные круги
- Сол Перес работает на аргентинском телеканале TYC Sports.
- Также 23-летняя модель ведет прогноз погоды.
- Ранее Перес в твиттере сообщила, что на одном из ее прямых эфиров был Криштиану Роналду.
- На Сол в инстаграме подписано свыше миллиона человек.
- Сол не имеет никакого отношения к Флорентино.
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