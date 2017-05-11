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11 очень объемных фоток аргентинской журналистки, за которой следит звезда «Реала» Криштиану Роналду

11 очень объемных фоток аргентинской журналистки, за которой следит Роналду
Артем Буторин

1 час назад

Сол Перес дает самый возбуждающий прогноз погоды.

Сол и неприлично длинная юбка

Сол читает новостишки. Скорее всего, Eurosport.ru

Сол и новенький купальник

Сол и банка прота

Сол и облака

Сол и розовый кожан

Сол и работа

Сол и солнечные ванны

Сол и фотосет

Сол и шопинг

Сол и спасательные круги

  • Сол Перес работает на аргентинском телеканале TYC Sports.
  • Также 23-летняя модель ведет прогноз погоды.
  • Ранее Перес в твиттере сообщила, что на одном из ее прямых эфиров был Криштиану Роналду.
  • На Сол в инстаграме подписано свыше миллиона человек.
  • Сол не имеет никакого отношения к Флорентино.

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