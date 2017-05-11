The Dirty Business: 4 часа вечеринки с форвардом «Реала» Криштиану Роналду стоят миллион евро

Любой желающий может оказаться в компании Роналду. Для этого нужно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов (1,08 миллиона евро). Такой услугой в 2013 году воспользовалась компания из Саудовской Аравии, сообщает Mirror со ссылкой на книгу The Dirty Business.

Помимо четырех часов в компании португальца, услуга включает два упоминания в социальных сетях, пять футболок с автографом Роналду и возможность в течение дня использовать изображение игрока в региональной рекламе.

Книгу The Dirty Business написали журналисты Der Spiegel Михаэль Вульцингер и Рафаэль Бушманн.

По данным Sport.es, зарплата Роналду в «Реале» составляет 21 миллион евро в год.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Лучшие фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме