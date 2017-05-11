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The Dirty Business: 4 часа вечеринки с форвардом «Реала» Криштиану Роналду стоят миллион евро

The Dirty Business: 4 часа вечеринки с Роналду стоят миллион евро
Eurosport

1 час назад

Кто хочет затусить с португальцем?

Любой желающий может оказаться в компании Роналду. Для этого нужно заплатить 920 тысяч фунтов стерлингов (1,08 миллиона евро). Такой услугой в 2013 году воспользовалась компания из Саудовской Аравии, сообщает Mirror со ссылкой на книгу The Dirty Business.

Помимо четырех часов в компании португальца, услуга включает два упоминания в социальных сетях, пять футболок с автографом Роналду и возможность в течение дня использовать изображение игрока в региональной рекламе.

  • Книгу The Dirty Business написали журналисты Der Spiegel Михаэль Вульцингер и Рафаэль Бушманн.
  • По данным Sport.es, зарплата Роналду в «Реале» составляет 21 миллион евро в год.

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