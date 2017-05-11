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Диего Годин дисквалифицирован до конца сезона за предложение судье купить очки
Защитник «Атлетико» может отдыхать.
Дисциплинарная комиссия Ла Лиги дисквалифицировала Диего Година на три игры Примеры. Уругваец пропустит два последних матча чемпионата с «Бетисом» и «Атлетиком» и первую игру сезона-2017/18, сообщает AS.
- Годин в матче 36-го тура с «Эйбаром» был удален с поля, после чего сказал судье: «Купите себе очки. Вы ужасно работаете».
- 31-летний защитник в сезоне-2016/17 провел в Примере 31 матч, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.
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