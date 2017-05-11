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Диего Годин дисквалифицирован до конца сезона за предложение судье купить очки

Годин дисквалифицирован до конца сезона за предложение судье купить очки
Eurosport

4 ч. назад

Защитник «Атлетико» может отдыхать.

Дисциплинарная комиссия Ла Лиги дисквалифицировала Диего Година на три игры Примеры. Уругваец пропустит два последних матча чемпионата с «Бетисом» и «Атлетиком» и первую игру сезона-2017/18, сообщает AS.

  • Годин в матче 36-го тура с «Эйбаром» был удален с поля, после чего сказал судье: «Купите себе очки. Вы ужасно работаете».
  • 31-летний защитник в сезоне-2016/17 провел в Примере 31 матч, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

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