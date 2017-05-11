SID
Марселино – главный тренер «Валенсии»
Экс-тренер «Вильярреала» вновь нашел работу в Примере.
«Валенсия» достигла договоренности с Марселино Гарсией Торалем. Официальный сайт «летучих мышей» сообщил, что контракт с тренером рассчитан на два года. Обязанности главного тренера до конца сезона исполняет Воро.
- За 3 тура до финиша Примеры «Валенсия» занимает 13 место.
- За последние 8 лет «Валенсия» поменяла 13 тренеров.
- Ранее Марселино работал в хихонском «Спортинге», «Рекреативо», «Расинге», «Сарагосе», Севилье» и «Вильярреале».
- В сезоне-2015/16 51-летний испанец вывел «Вильярреал» в Лигу чемпионов, но в августе покинул клуб без объяснения причин.
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