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Марселино – главный тренер «Валенсии»

Марселино – главный тренер «Валенсии»
Eurosport

3 ч. назад

Экс-тренер «Вильярреала» вновь нашел работу в Примере.

«Валенсия» достигла договоренности с Марселино Гарсией Торалем. Официальный сайт «летучих мышей» сообщил, что контракт с тренером рассчитан на два года. Обязанности главного тренера до конца сезона исполняет Воро.

  • За 3 тура до финиша Примеры «Валенсия» занимает 13 место.
  • За последние 8 лет «Валенсия» поменяла 13 тренеров.
  • Ранее Марселино работал в хихонском «Спортинге», «Рекреативо», «Расинге», «Сарагосе», Севилье» и «Вильярреале».
  • В сезоне-2015/16 51-летний испанец вывел «Вильярреал» в Лигу чемпионов, но в августе покинул клуб без объяснения причин.

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