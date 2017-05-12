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Mundo Deportivo: Неймар заявил, что уйдет из «Барселоны», если в команде останется Унсуэ
Бразилец поставил клубу ультиматум.
Конфликт между помощником тренера Хуаном Карлосом Унсуэ и Неймаром до сих пор не разрешен.
Как сообщает El Mundo Deportivo, после перепалки, которая случилась между тренером и игроком на прошлой неделе Неймар сказал в раздевалке, что покинет «Барселону», если Унсуэ останется в клубе.
- Конфликт между Неймаром и Унсуэ произошел на тренировке. Бразилец проигнорировал указания тренера, после чего Унсуэ начал говорить с игроком повышенным тоном и сказал, что тот закончит как Роналдиньо.
- Унсуэ считается одним из основных претендентов на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Луиса Энрике.
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