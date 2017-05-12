Mundo Deportivo: Неймар заявил, что уйдет из «Барселоны», если в команде останется Унсуэ

Конфликт между помощником тренера Хуаном Карлосом Унсуэ и Неймаром до сих пор не разрешен.

Как сообщает El Mundo Deportivo, после перепалки, которая случилась между тренером и игроком на прошлой неделе Неймар сказал в раздевалке, что покинет «Барселону», если Унсуэ останется в клубе.

Конфликт между Неймаром и Унсуэ произошел на тренировке. Бразилец проигнорировал указания тренера, после чего Унсуэ начал говорить с игроком повышенным тоном и сказал, что тот закончит как Роналдиньо.

Унсуэ считается одним из основных претендентов на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Луиса Энрике.

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты