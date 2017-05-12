Imago

Sport.es: Марк-Андре Тер Штеген договорился о новом контракте с «Барселоной»

Sport.es: Тер Штеген договорился о новом контракте с «Барселоной»
Eurosport

2 ч. назад

Соглашение будет подписано в ближайшие дни.

Новый контракт рассчитан до лета 2022 года.

В «Барселоне» верят, что нашли в лице тер Стегена футболиста, который займет вратарскую позицию на многие сезоны, сообщает Sport.es. В клубе немца считают одним из лучших голкиперов мира.

  • Тер Штеген перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года.
  • 25-летний голкипер провел за каталонцев 91 матч.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»

02:43
Популярные видео
Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко
6 004 просмотровВчера в 12:00
Стильные шайбы «Питтсбурга», помахавшего «Вашингтону» в стиле Деле Алли
1 411 просмотровВчера в 11:24
А еще вам может понравиться