Sport.es: Марк-Андре Тер Штеген договорился о новом контракте с «Барселоной»

Новый контракт рассчитан до лета 2022 года.

В «Барселоне» верят, что нашли в лице тер Стегена футболиста, который займет вратарскую позицию на многие сезоны, сообщает Sport.es. В клубе немца считают одним из лучших голкиперов мира.

Тер Штеген перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года.

25-летний голкипер провел за каталонцев 91 матч.

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