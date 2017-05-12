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Sport.es: Марк-Андре Тер Штеген договорился о новом контракте с «Барселоной»
Соглашение будет подписано в ближайшие дни.
Новый контракт рассчитан до лета 2022 года.
В «Барселоне» верят, что нашли в лице тер Стегена футболиста, который займет вратарскую позицию на многие сезоны, сообщает Sport.es. В клубе немца считают одним из лучших голкиперов мира.
- Тер Штеген перешел в «Барселону» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2014 года.
- 25-летний голкипер провел за каталонцев 91 матч.
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