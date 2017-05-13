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RCN Radio: Хамес Родригес достиг предварительной договоренности с «Манчестер Юнайтед»
«Олд Траффорд» зовет.
Хамес Родригес провел переговоры с «МЮ» и достиг предварительной договоренности о переходе.
Чуть ранее Хамес и его агент Жорже Мендеш встретились с Флорентино Пересом и выразили неудовольствие положением дел колумбийца в «Реале». В свою очередь президент попросил Родригеса не принимать никаких решительных действий до окончания сезона, передают инсайдеры колумбийского радио RCN.
- Хамес перешел в «Реал» из «Монако» летом 2014 года за 75 млн евро.
- Родригес принял участие в 31 официальном матче сезона-2016/17, но лишь 19 раз выходил в стартовом составе, причем три случая пришлись на Кубок Испании.
- Помимо Хамеса Мендеш ведет дела главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.
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