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RCN Radio: Хамес Родригес достиг предварительной договоренности с «Манчестер Юнайтед»

RCN Radio: Хамес достиг предварительной договоренности с «Манчестер Юнайтед»
Eurosport

1 час назад

«Олд Траффорд» зовет.

Хамес Родригес провел переговоры с «МЮ» и достиг предварительной договоренности о переходе.

Чуть ранее Хамес и его агент Жорже Мендеш встретились с Флорентино Пересом и выразили неудовольствие положением дел колумбийца в «Реале». В свою очередь президент попросил Родригеса не принимать никаких решительных действий до окончания сезона, передают инсайдеры колумбийского радио RCN.

  • Хамес перешел в «Реал» из «Монако» летом 2014 года за 75 млн евро.
  • Родригес принял участие в 31 официальном матче сезона-2016/17, но лишь 19 раз выходил в стартовом составе, причем три случая пришлись на Кубок Испании.
  • Помимо Хамеса Мендеш ведет дела главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

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