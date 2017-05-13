Marca: «Реал» договорился с Зинедином Зиданом о новом контракте

«Реал» и Зинедин Зидан достигли договоренности о продлении истекающего в 2018 году контракта. Все детали оговорены, и для заключения договора не хватает только подписи француза.

Официальное подписание соглашения, рассчитанного до лета 2020 года, состоится по окончании сезона, передает Marca.

Зидан руководит «Реалом» с января 2016 года. В первом сезоне француз привел мадридский клуб к победе в Лиге чемпионов.

За два тура до финиша Ла Лиги-2016/17 «Реал» делит первое место с «Барселоной», но имеет игру с «Сельтой» в запасе.

В финале Лиги чемпионов мадридцы будут защищать титул матчем против «Ювентуса». Игра пройдет в Кардиффе 3 июня.

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