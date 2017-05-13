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Защитник «Барселоны» Жерар Пике снялся в новом клипе Шакиры
Теперь каталонский клуб должен выпустить певицу на поле в матче чемпионата Испании.
12 мая в сети появился новый клип супруги Жерара «Me Enamore» («Я влюбилась»). В видео можно увидеть Пике собственной персоной.
- Защитник провел в чемпионате Испании-2016/17 25 матчей и забил 2 гола.
- Всего в сезоне Жерар сыграл в 41 встрече каталонского клуба во всех турнирах.
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