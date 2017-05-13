Eurosport
Marca: Пепе продолжит карьеру в «Интере»
Защитник «Реала» определился с будущим клубом.
Итальянский клуб уже договорился о сотрудничестве с Пепе, который отправится в Милан сразу после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, утверждает Marca.
По информации издания, защитник отклонил солидное предложение из Китая.
- Контракт Пепе с «Реалом» истекает 30 июня.
- Ранее испанские медиа сообщали, что мадридский клуб предложил Пепе однолетний контракт, но 34-летний защитник отказался, рассчитывая, минимум, на двухлетнее соглашение.
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