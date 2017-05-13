Eurosport

Marca: Пепе продолжит карьеру в «Интере»

Marca: Пепе продолжит карьеру в «Интере»
Eurosport

1 час назад

Защитник «Реала» определился с будущим клубом.

Итальянский клуб уже договорился о сотрудничестве с Пепе, который отправится в Милан сразу после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, утверждает Marca.

По информации издания, защитник отклонил солидное предложение из Китая.

  • Контракт Пепе с «Реалом» истекает 30 июня.
  • Ранее испанские медиа сообщали, что мадридский клуб предложил Пепе однолетний контракт, но 34-летний защитник отказался, рассчитывая, минимум, на двухлетнее соглашение.

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