Защитник «Барселоны» Жерар Пике госпитализирован из-за проблем с желудком

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был доставлен в больницу из-за проблем с желудком. Футболист не примет участия в выездном матче каталонского клуба против «Лас-Пальмас» в рамках 37-го тура Ла Лиги и пропустит несколько дней, передает Marca.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге после 36 туров с 84 очками, опережая «Реал» по дополнительным показателям, но у мадридского клуба имеется игра в запасе.

Жерар провел 40 официальных матчей в сезоне-2016/17 и забил 3 мяча.

Турнирная таблица Ла Лиги

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