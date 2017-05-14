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Защитник «Барселоны» Жерар Пике госпитализирован из-за проблем с желудком

Пике госпитализирован из-за проблем с желудком
Р-Спорт

1 час назад

Каталонцы понесли потери перед решающими матчами чемпионата.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был доставлен в больницу из-за проблем с желудком. Футболист не примет участия в выездном матче каталонского клуба против «Лас-Пальмас» в рамках 37-го тура Ла Лиги и пропустит несколько дней, передает Marca.

  • «Барселона» лидирует в Ла Лиге после 36 туров с 84 очками, опережая «Реал» по дополнительным показателям, но у мадридского клуба имеется игра в запасе.
  • Жерар провел 40 официальных матчей в сезоне-2016/17 и забил 3 мяча.

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