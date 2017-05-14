Mundo Deportivo: Криштиану Роналду может избежать суда за уклонение от налогов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду может избежать суда за уклонение от уплаты налогов. Прокуратора до сих пор не обратилась в суд по открытому в 2015 году делу, а дедлайн подачи жалобы наступает 30 июня.

Если жалоба не поступит до этой даты, обвинения будут сняты. При этом дело Роналду остается в тени, и никакой информации о ведении расследования нет, передает Mundo Deportivo.

В декабре 2016 года Football Leaks опубликовал данные, согласно которым в 2011-13 годах Роналду укрыл от налогов в общей сложности 150 млн евро, полученных от продажи прав на свое изображение.

В общей сложности с 2009 года Роналду выплатил всего 5,6 млн налогов на выручку от продажи своего изображения – менее 4%.

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