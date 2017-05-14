Getty Images
Mundo Deportivo: Криштиану Роналду может избежать суда за уклонение от налогов
Португальцу повезло больше, чем Неймару.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду может избежать суда за уклонение от уплаты налогов. Прокуратора до сих пор не обратилась в суд по открытому в 2015 году делу, а дедлайн подачи жалобы наступает 30 июня.
Если жалоба не поступит до этой даты, обвинения будут сняты. При этом дело Роналду остается в тени, и никакой информации о ведении расследования нет, передает Mundo Deportivo.
- В декабре 2016 года Football Leaks опубликовал данные, согласно которым в 2011-13 годах Роналду укрыл от налогов в общей сложности 150 млн евро, полученных от продажи прав на свое изображение.
- В общей сложности с 2009 года Роналду выплатил всего 5,6 млн налогов на выручку от продажи своего изображения – менее 4%.
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте