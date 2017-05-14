Eurosport
«Реал» – «Севилья»: перед матчем
На «Сантьяго Бернабеу» пройдет центральная встреча 37-го тура, которая повлияет на чемпионскую гонку и распределит путевки в Лигу чемпионов.
Сезон в Ла Лиге вышел на финишную прямую. Большинству команд осталось провести по две игры, но у «Реала» в запасе имеется матч с «Сельтой». Как точно заявил Зинедин Зидан, его команду в трех турах ждут три кубковых финала. Мадридцам нужно заработать 7 очков из 9, чтобы гарантировать себе первое с 2012 года чемпионство.
«Севилья» решает более локальные задачи: одно очко в двух матчах гарантирует команде Хорхе Сампаоли место в квалификации Лиги чемпионов. Хотя в последнем туре андалусийцев ждет предпоследняя команда Ла Лиги «Осасуны», в Мадрид они едут не просто на столицу поглядеть.
И все-таки явным фаворитом остается «Королевский клуб». У «Реала» календарь потяжелее из-за участия в Лиге чемпионов, но длиннющая скамейка позволяет Зидану тасовать состав и брать очки с резервистами на поле. Поэтому в воскресенье фактор усталости будет не на стороне «Севильи».
В лазарете «Реала» остаются и точно не выйдут на поле Дани Карвахаль и Гарет Бэйл. Пепе возобновил тренировки с командой, и его участие в матче вероятно. Остальные футболисты готовы к игре. Криштиану Роналду и Иско висят на желтых карточках и не могут позволить себе излишний риск.
Сампаоли не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Пабло Сарабиа, а участие в матче Мариано, Висенте Иборры и Адиля Рами остается под вопросом. Витоло и Серхио Эскудеро возобновили тренировки и должны сыграть.
Кто что сказал
Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Нас ждут три кубковых финала в рамках Ла Лиги, и первый – это «Севилья». Мы играем в воскресенье, а затем в среду, поэтому изменения в составе точно будут.
«Севилья» – тяжелый соперник, который шел среди лидеров на протяжении всего сезона. Нас ждут сложные матчи. Мы как никогда близки к золотому дублю. но еще ничего не выиграно. Нужно продолжать работать – тяжелейшее испытание впереди» (официальный сайт «Реала»)
Хорхе Сампаоли, главный тренер «Севильи»: «На настоящий момент «Реал» – сильнейшая команда в мире. Но нам нужно победить. Мы постараемся гарантировать себе место в квалификации Лиги чемпионов и используем все имеющиеся у нас ресурсы». (официальный сайт «Севильи»)
Цифры говорят
- «Севилья» не побеждала «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге с декабря 2008 года, потерпев с тех пор семь поражений подряд.
- «Реал» одержал 10 побед в последних 11 официальных матчах против «Севильи».
- «Реал» – единственная команда, забивавшая «Севилье» шесть и более мячей в Ла Лиге за последние 10 лет, причем мадридцам это удалось трижды.
- В первом круге «Севилья» победила 2:1 и оборвала рекордную серию «Реала» без поражений в Ла Лиге из 40 матчей.
- «Севилья» не побеждает в гостевых матчах чемпионата Испании пять матчей кряду.
- «Севилья» – главный клиент Криштиану Роналду (23 гола во всех турнирах).
Люди в черном
Судить встречу доверено Альберто Ундиано Мальенко из Наварры. В России он известен по работе на дерби «Спартак» – ЦСКА в 2007 году. В сезоне-2016/17 Мальенко отработал в 27 матчах, показал 127 желтых карточек и 3 красные.
Помогать Мальенко будут лайнсмены Мигель Мартинес Мунуэра и Хесус Занкада Лобато. Резервным арбитром назначен Пабло Бреа Пеон.
Котировки букмекеров
Победа «Реала» – 1,24
Ничья – 7,03
Победа «Севильи» – 11,23
Ориентировочные составы
«Реал»
«Севилья»
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