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Onda Cero: Пепе будет получать в «Интере» больше 5 миллионов евро в год

Onda Cero: Пепе будет получать в «Интере» больше 5 миллионов евро в год
Eurosport

39 мин. назад

Португалец переезжает в Милан до 2020 года.

Стали известны условия соглашения полузащитника сборной Португалии Пепе с «Интером». Футболист подпишет контракт на два сезона с возможностью продления на год.

Зарплата Пепе превысит 5 млн евро в год, и он станет третьим самым высокооплачиваемым игроком Серии А после Гонсало Игуаина (7,5 млн евро) и Даниэле де Росси (6,5).

  • Прежде Пепе хотел подписать двухлетний контракт с «Реалом», но мадридский клуб был согласен только на один сезон.
  • У португальца имелось предложение из Китая, но он предпочел остаться в Европе.

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