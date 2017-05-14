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«Реал» разгромил «Севилью» и приблизился к чемпионству в Примере
Матч 37-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 4:1.
Голы:
1:0 – Начо, 10'
2:0 – Криштиану Роналду, 23'
2:1 – Стеван Йоветич, 49'
3:1 – Криштиану Роналду, 78'
4:1 – Тони Кроос, 84'
- «Севилья» – любимая команда Роналду. В ворота андалусийцев португалец отгрузил 24-й мяч во всех турнирах.
- Роналду покорил отметку в 400 мячей за «Реал» во всех турнирах.
- «Реал» набрал 87 очков. Столько же баллов и у «Барселоны», но у мадридцев есть игра в запасе.
- У «Севильи» осталось 69 очков. Команда Сампаоли сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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