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«Реал» разгромил «Севилью» и приблизился к чемпионству в Примере

«Реал» разгромил «Севилью» и приблизился к чемпионству
Eurosport

1 час назад

Матч 37-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 4:1.

«Реал» – «Севилья» – 4:1

Голы:

1:0 – Начо, 10'

2:0 – Криштиану Роналду, 23'

2:1 – Стеван Йоветич, 49'

3:1 – Криштиану Роналду, 78'

4:1 – Тони Кроос, 84'

  • «Севилья» – любимая команда Роналду. В ворота андалусийцев португалец отгрузил 24-й мяч во всех турнирах.
  • Роналду покорил отметку в 400 мячей за «Реал» во всех турнирах.
  • «Реал» набрал 87 очков. Столько же баллов и у «Барселоны», но у мадридцев есть игра в запасе.
  • У «Севильи» осталось 69 очков. Команда Сампаоли сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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