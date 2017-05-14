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«Барселона» разбила «Лас-Пальмас» в Примере благодаря хет-трику Неймара

«Барселона» разбила «Лас-Пальмас» благодаря хет-трику Неймара
Eurosport

1 час назад

Каталонцы пропустили один, но забили четыре.

«Лас-Пальмас» – «Барселона» – 1:4

Голы:

0:1 – Неймар, 25'

0:2 – Луис Суарес, 27'

1:2 – Педро Бигас, 63'

1:3 – Неймар, 67'

1:4 – Неймар, 71'

  • «Барселона» набрала 87 очков и делит первое место с «Реалом», у которого матч в запасе.
  • «Лас-Пальмас» 14-й с 39 баллами.
  • В заключительном туре «Барселона» примет дома «Эйбар», а «Лас-Пальмас» сыграет в гостях с «Депортиво».

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