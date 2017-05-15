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«Реал» установил рекорд среди клубов из топ-5 лиг, забив в 62-м матче подряд

«Реал» установил рекорд среди клубов из топ-5 лиг, забив в 62-м матче подряд
Eurosport

3 мин. назад

Мадридцы отняли лучшее достижение у «Баварии».

В воскресенье «Реал» дома разгромил «Севилью» в матче 37-го тура Примеры со счетом 4:1. Мадридцы забили в 62-й игре подряд во всех турнирах, обновив рекорд для клубов из пяти ведущих лиг Европы.

«Бавария» забивала в 61 матче подряд – с марта 2013 года по апрель 2014-го.

  • «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.
  • «Реал» набрал 87 очков в Примере. Столько же баллов и у «Барселоны», но у мадридцев есть игра в запасе.

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