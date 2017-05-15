Крышка от Люка. Почему «Барселона» не провалилась в этом сезоне

Для фанатов «Барсы» сезон-2016/17 точно станет самым черным за последние несколько лет. Клуб, в котором окрепли связи лучшего атакующего трио планеты и улучшилась атмосфера, повержен в двух ключевых турнирах: каталонцы поднимут лишь кубок короля (проиграть «Алавесу» в финале можно только нарочно), от соприкосновения с которым не испытают никакого удовольствия.

«Реал» еще не коронован, но ждать от него выстрела себе в грудь в завершении охоты на главный трофей Испании, бессмыслено: парням из Мадрида достаточно не проиграть в одном из двух оставшихся матчей против «Сельты» и «Малаги». Роналду и его подданные порвут друг друга на тряпки, если оступятся. В Лиге чемпионов все уже давно кончено.

«Барселона» не прокатится на золотом автобусе, Неймар не станет главной звездой инстаграма с миллиардом однотипных селфи, а Месси не поднимет своего карапуза в воздух, как обезьяна мандрил Симбу. Но от этого не должен страдать ни один фанат каталонцев. Выступление «Барселоны» нельзя назвать провальным хотя бы потому, что в Еврокубках пройдена одна стадия плей-офф, а в чемпионате клуб от «Реала» не отделяет жирная прослойка в виде «Атлетико» или кого-то другого. Каталонцы везде отработали на совесть и получили результат, про который можно лишь с досадой сказать – не повезло.

Той же фразой последние два сезоне себя утешали поклонники «Реала»: мадридцы останавливались в двух и одном очке от заклятого конкурента. Несколько лет у «Барсы» не было криминального преимущества в чемпионате, поэтому когда-то каталонцы и мадридцы должны были поменяться местами. В этом году «Реал» оказался чуть мускулистее и удачливее, вытаскивая очки на последних минутах скользких матчей там, где «Барса» оступалась. Ок, в следующем году ситуация вновь может измениться.

Чтобы ситуация не повторилась, в межсезонье сине-гранатовым необходимо поработать над защитой, которая стала первопричиной неудач: в 37 матчах в ворота каталонских голкиперов влетели 35 мячей (на 6 больше, чем в прошлом сезоне), которые привели к тому, что они отыграли на ноль только 13 игр. В среднем лидеры топ-чемпионатов не пускают в сетку больше 30 мячей. В каждом втором матче, где соперник забивал больше одного, «Барселона» теряла жизненно важные очки – клуб будто пугался дерзко атакующего противника и прижимался к земле, затягивая за собой королевское атакующее трио.

Та же проблема сломала каталонцев в Лиге чемпионов: в турнире, где с каждым годом команды все плотнее прижимаются друг к другу, а уровень организованности клубов в разы выше, чем в Испании, уже нельзя рассчитывать только на атаку. «ПСЖ» и «Ювентус доказали ребятам из Каталонии, что без стабильной защиты может быть только два варианта – отскок или гибель. Клубы учатся играть против «Барсы», все чаще лишают ее преимущества и роняют на настил, используя ее же ошибки. Если новый тренер каталонцев исправит оборонительные недочеты, то у клуба начнется новая жизнь, в которой ее поклонникам не придется прятать от соперников красные глаза.

Турнирная таблица Ла Лиги

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