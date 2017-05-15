Начо соус. Почему «Реал» еще рано короновать

Испанские журналисты с какой-то радости наделили «Севилью» статусом последней и главной преграды «Реала» на пути к чемпионству. В этом не было никакой логики по двум причинам. Команда Сампаоли проваливает второй круг: андалусийцы выиграл четыре матча за период март-май и набрали всего одно очко в шести последних играх на выезде. Неприятности у «Реала» могли возникнуть только если бы матч проходил в Севилье, где мадридцы всегда играют неудачно. На «Сантьяго Бернабуе» они не выигрывают с 2008 года, а их нынешняя форма совершенно не предполагала, что круг замкнется.

Зидан оставил в запасе главных разработчиков программы деактивации «Алетико» в ответной игре Лиги чемпионов – Иско, Модрича и Бензема. Вышедшие вместо них Асенсио, Хамес и Мората не впечатляли и почти наверняка у «Реала» возникли бы проблемы, не прояви смекалку и уверенность Начо. Тренер мадридцев очень четко донес до всех игроков, что они семья и любой игрок имеет право голоса – левый защитник не отскочил в сторонку в момент, когда Роналду уже прикидывал, куда пробить со штрафного.

Эпизод с первым голом ярко иллюстрирует «Севилью». Команда Сампаоли резво переходила из обороны в атаку, кружила ужасно взаимодействовавших центральных защитников «Реала» Рамоса и Варана, но не реализовала уйму возможностей. Витоло, Йоветич и Корреа расстреливала Наваса из убойных положений, не забили, а потом последовал обрез в середине поля и «Реал» вкатил второй. Точность передач у «Севильи» к этому моменту была 74,9% – на семь процентов выше мадридской. В этом дар и проклятье команды Сампаоли.

Игра «Реала» напоминала постный суп. Обычно команда очень активно действует на своем поле, но в отсутствие ряда ключевых игроков мадридцы часто буксовали. Без Модрича хромал переход из обороны в атаку, Ковачич только разрушал, а Мората плохо открывался, почти не цеплялся за мяч и привез гол в свои ворота. В отсутствие Марсело и Карвахаля команда Зидана заметно прохудилась на флангах – Начо и Данило почти не ходили вперед и теряли позицию в обороне.

Худший период матча для «Реала» – первые 20 минут второго тайма, когда «Севилья» захлопнула мадридцев на их половине и пресекла поставки мяча соперниками в переднюю линию. «Сантьяго Бернабеу» посвистывал, Зидан ждал до последнего, но к середине второго тайма понял, что пора подлить бензина. Мадридский движок снова заревел только после выхода Модрича и Каземиро. Севильцы долго играли на равных, но ближе к концу матча настолько устали, что снова наделали глупых ошибок и крупно проиграли.

Похоже, уверенность Зидана перерастает в самоуверенность – тренер «Реала» определенно перебарщивает с ротацией. До конца сезона осталось несколько матчей, но француз продолжает экспериментировать. С «Севильей» все закончилось удачно только из-за иррациональной игры соперников. В последних двух турах Зидану нужно выпускать основу, иначе он может доиграться. К тому же оба матча пройдут на выезде, а в этом сезоне «Реал» не всегда убедителен на чужих стадионах.

В предпоследнем туре мадридцам играть в Виго против «Сельты», которая, на минуточку, выпихнула «Реал» из Кубка Испании – галисийцы грохнули «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а затем отстояли ничью на «Балаидосе». Игроки «Сельты» уже отошли от сумасшедшего рубилова с «МЮ» в полуфинале Лиги Европы и положительный исход в игре с «Мадридом» станет лучшей сатисфакцией за промах Гвидетти на последней минуте на «Олд Траффорд».

«Малага» тоже далеко не подарок, к тому же командой руководит бывший игрок «Реала» Мичел. Славянская психология здесь не работает – для любого тренера в Испании почетно хлопнуть королевский клуб, особенно если ты провел за него более 400 матчей. А «Малага» сейчас чудо как хороша на «Ла Росаледе». В начале апреля «анчоусы» проперчили здесь «Барселону», после чего хлопнули «Валенсию», «Севилью» и «Сельту».

В последних трех матчах сезона, включая финал Лиги чемпионов, «Реалу» нужны только победы. Иначе все рекорды, как продолжающаяся забивная серия из 62 матчей, не будут ничего стоить, а импульсивный Флорентино Перес взбесится и выставит всех на трансфер.

«Реал» – «Севилья» – 4:1

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