Луис Энрике: «Победа «Сельты» над «Реалом»? В этом сезоне мы проиграли в Малаге и Виго»

Главный тренер «Барселоны» после победы над «Лас-Пальмасом» в 37-м туре Ла Лиги поделился ожиданиями от финиша сезона.

«Травма Маскерано? Он почувствовал приступ боли, и мы решили не рисковать его здоровьем. Марлон сыграл очень хорошо. У него уже был опыт выступления на высоком уровне до перехода в «Барселону».

«Вера в «Сельту»? Я убежден, что «Барселона» победит «Эйбар». Именно эта игра ключевая для нас, чтобы сохранить шансы на победу в Примере. Тем не менее, в этом году мы проиграли в Малаге и Виго. В Виго не в первый раз», – заявил Энрике Football Espana.

«Барселона» делит с «Реалом» первое место в Ла Лиге за тур до конца турнира, но у мадридцев есть игра в запасе.

В заключительном туре «Барселона» примет дома «Эйбар», «Реал» сыграет с «Малагой» и «Сельтой» в гостях.

Турнирная таблица Ла Лиги

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