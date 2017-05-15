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Хамес Родригес ушел с поля в матче против «Севильи» так, будто больше не сыграет на «Бернабеу»

Хамес ушел с поля в матче против «Севильи» так, будто больше не сыграет на «Бернабеу»
Eurosport

1 час назад

Похоже, следующий сезон колумбиец начнет в футболке другой команды.

В предпоследнем туре Примеры «Реал» на своем поле разгромил «Севилью» – 4:1. Полузащитник мадридцев Хамес Родригес вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Уходя с поля, колумбиец остановился и подозрительно долго благодарил трибуны «Бернабеу» аплодисментами.

В ответ фанаты поднялись со своих мест и проводили игрока овациями.

  • Ранее появилась информация, что Родригес достиг предварительной договоренности с «МЮ» и сменит клуб летом.
  • На счету 25-летнего полузащитника 11 голов и 13 ассистов в 32 матчах за «Реал» в сезоне-2016/17.
  • Transfermarkt оценивает Хамеса в 50 млн евро.

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