Мартин Демичелис завершил карьеру

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Баварии» Мартин Демичелис объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает BBC.

Последним клубом защитника была «Малага», за которую он сыграл 10 матчей в рамках Ла Лиги-2016/17.

Демичелис играл за «Сити» с 2013 по 2016 год.

За 3 сезона он забил 3 гола в чужие ворота.

Помимо «Ман Сити» и «Баварии», Мартин выступал за «Малагу», «Эспаньол» и «Ривер Плейт».

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