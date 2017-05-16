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Форвард «Реала» Альваро Мората не пожал руку Зинедину Зидану после замены

Мората не пожал руку Зидану после замены
Eurosport

1 час назад

Скандальчик.

Инцидент произошел в матче 37-го тура Примеры между «Реалом» и «Севильей». Зидан, заменивший форварда на 60-й минуте, протянул ему руку, но Мората проигнорировал француза.

Ранее 24-летний форварда пожаловался на недостаток игрового времени.

  • Матч завершился победой «Мадрида» – 4:1.
  • Альваро принял участие в 25 матчах Примеры-2016/17. В активе форварда 15 мячей и 5 ассистов.
  • У Мораты 14 выходов в основе в чемпионате Испании.

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