EFE
Форвард «Реала» Альваро Мората не пожал руку Зинедину Зидану после замены
Скандальчик.
Инцидент произошел в матче 37-го тура Примеры между «Реалом» и «Севильей». Зидан, заменивший форварда на 60-й минуте, протянул ему руку, но Мората проигнорировал француза.
Ранее 24-летний форварда пожаловался на недостаток игрового времени.
- Матч завершился победой «Мадрида» – 4:1.
- Альваро принял участие в 25 матчах Примеры-2016/17. В активе форварда 15 мячей и 5 ассистов.
- У Мораты 14 выходов в основе в чемпионате Испании.
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