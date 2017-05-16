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«Барселона» назовет имя нового главного тренера не раньше 29 мая
Ждать осталось недолго.
Фанаты каталонцев узнают имя нового главного тренера команды в конце мая/начале июня.
«До 29 мая новый тренер назван не будет. Клуб объявит решение после финала Кубка Испании», – сообщил Mundo Deportivo один из представителей «Барсы».
В списке кандидатов на пост тренера «Барсы» значатся Эрнесто Вальверде, Лоран Блан и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.
- Под руководством Энрике в сезоне-2016/17 «Барселона» дошла до финала Кубка Испании, вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов и делит первое место в чемпионате с «Реалом».
- Ранее Энрике объявил о уходе из клуба по окончании сезона.
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