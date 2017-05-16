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«Барселона» назовет имя нового главного тренера не раньше 29 мая

«Барселона» назовет имя нового главного тренера не раньше 29 мая
Eurosport

42 мин. назад

Ждать осталось недолго.

Фанаты каталонцев узнают имя нового главного тренера команды в конце мая/начале июня.

«До 29 мая новый тренер назван не будет. Клуб объявит решение после финала Кубка Испании», – сообщил Mundo Deportivo один из представителей «Барсы».

В списке кандидатов на пост тренера «Барсы» значатся Эрнесто Вальверде, Лоран Блан и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

  • Под руководством Энрике в сезоне-2016/17 «Барселона» дошла до финала Кубка Испании, вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов и делит первое место в чемпионате с «Реалом».
  • Ранее Энрике объявил о уходе из клуба по окончании сезона.

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