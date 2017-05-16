Eurosport
Sky Sports: полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом перейдет в «МЮ»
Колумбиец хочет в Англию.
Полузащитник перейдет из «Реала» в «МЮ» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера и другие детали сделки, неизвестны.
Ранее появлялась информация, что «красные дьяволы» выкупят колумбийца за 65 млн евро.
В матче против «Севильи» Хамес ушел с поля так, будто больше не сыграет на «Бернабеу».
- На счету 25-летнего полузащитника 11 голов и 13 ассистов в 32 матчах за «Реал» в сезоне-2016/17.
- Transfermarkt оценивает Хамеса в 50 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте