Sky Sports: полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом перейдет в «МЮ»

Полузащитник перейдет из «Реала» в «МЮ» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера и другие детали сделки, неизвестны.

Ранее появлялась информация, что «красные дьяволы» выкупят колумбийца за 65 млн евро.

В матче против «Севильи» Хамес ушел с поля так, будто больше не сыграет на «Бернабеу».

На счету 25-летнего полузащитника 11 голов и 13 ассистов в 32 матчах за «Реал» в сезоне-2016/17.

Transfermarkt оценивает Хамеса в 50 млн евро.

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