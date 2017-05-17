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Магические трюки вратаря «Реала» Кейлора Наваса, которым он научился, похоже, в Хогвартсе

Магические трюки Наваса, которым он научился, похоже, в Хогвартсе
Eurosport

22 мин. назад

Этот парень без работы не останется.

Навас продемонстрировал навыки обращения с разновидностью игрушки йо-йо. Второй трюк голкипера сильно впечатлил зрителей и ведущего развлекательного шоу на испанском телевидении.

  • Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
  • Испанское издание Don Balon ранее сообщало, что костариканец может покинуть Мадрид по окончании сезона.

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