Eurosport
Магические трюки вратаря «Реала» Кейлора Наваса, которым он научился, похоже, в Хогвартсе
Этот парень без работы не останется.
Навас продемонстрировал навыки обращения с разновидностью игрушки йо-йо. Второй трюк голкипера сильно впечатлил зрителей и ведущего развлекательного шоу на испанском телевидении.
- Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
- Испанское издание Don Balon ранее сообщало, что костариканец может покинуть Мадрид по окончании сезона.
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