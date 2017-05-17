Marca: игроки «Барселоны» хотят Эрнесто Вальверде на пост главного тренера

В команде нет ни одного игрока, который был бы против назначения Вальверде. По информации Marca, некоторые из футболистов восприняли новость о возможной работе Вальверде в «Барселоне» с большим энтузиазмом.

Ранее испанские медиа сообщали, что помимо Вальверде на пост в «Барселоне» претендует помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ, против которого выступает Неймар.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет команду по окончании сезона.

«Барселона» сообщала, что примет решение о кандидатуре главного тренера не ранее 29 мая.

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты