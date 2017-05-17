Reuters

Marca: игроки «Барселоны» хотят Эрнесто Вальверде на пост главного тренера

Marca: игроки «Барселоны» хотят Вальверде на пост главного тренера
Eurosport

1 час назад

Каталонцы позитивно восприняли новость о возможном подписании контракта с коучем «Атлетика».

В команде нет ни одного игрока, который был бы против назначения Вальверде. По информации Marca, некоторые из футболистов восприняли новость о возможной работе Вальверде в «Барселоне» с большим энтузиазмом.

Ранее испанские медиа сообщали, что помимо Вальверде на пост в «Барселоне» претендует помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ, против которого выступает Неймар.

  • Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет команду по окончании сезона.
  • «Барселона» сообщала, что примет решение о кандидатуре главного тренера не ранее 29 мая.

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