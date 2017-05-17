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Полузащитник «Реала» Иско сделал финт Зидана на глазах Зидана

Иско сделал финт Зидана на глазах Зидана
Eurosport

1 час назад

Тренер «Мадрида» может гордиться.

Мадридцы выложили в YouTube ролик с тренировки основного состава. На видео два классных гола Луки Модрича и финт Иско, который во всем мире известен как финт Зинедина Зидана. Зизу был рядом и оценил.

  • «Реал» в среду сыграет в отложенном матче 21-го тура Примеры против «Сельты».
  • Иско в сезоне-2016/17 сыграл за мадридцев 39 матчей, забил 11 мячей.

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